—Sí, obviamente que te tenés que medir. Pero yo creo que un bife en la cola o algo para ponerle un límite, los niños están pidiendo a gritos algún límite. Y si no tenés la posibilidad de hacerlo con la palabra, porque también mi abuelo decía que la violencia empieza cuando terminan las palabras. Hay momentos donde ellos no admiten una razón, no admiten que vos les digas: "No es por ahí, te estás equivocando". No la entienden, es "Andate adentro porque vas a cobrar, andate a la habitación". Respiro hondo. Pero de verdad, muy pocas veces. Las veces que sucedió, siento y me hago cargo que lo tenía merecido. Menos esta vez que me pasé de rosca porque está grandote, me lleva media cabeza, me increpó demasiado y me mordió el ego de padre. Entonces, literal, le puse una piña en el pecho para acostarlo en la cama. Y él me dijo: "Papá", como diciendo: "Soy tu hijo". Entonces lo abracé, le pedí perdón, le dije: "Me equivoqué". Nos equivocamos los papás, estamos aprendiendo a criar. Si alguien tiene la fórmula perfecta que me la diga. No hay nadie que la tenga. Y después no nos quejemos que nuestros hijos van para cualquier lado, la culpa es netamente nuestra. Después ya cuando los chicos crecen son grandes obviamente, tienen capacidad de discernir qué está bien y qué está mal. Hoy somos nosotros los que les tenemos que enseñar educación. Mi hijo entra a un lugar y dice: "Buen día", abre la puerta a una persona mayor, deja pasar a una mujer, es respetuoso. Siempre le digo: "Cuando tengas una novia y te vayas a pelear decile qué te pasa a vos, no la dejés así nomás, tratala bien". Necesito que él entienda que la vida va por ese carril.