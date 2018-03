—Sí. Dificilísimo. Ganar en un gimnasio para mí era imposible, pero… Incluso ayer, y esto es verdad, Marcela me contaba que mandé a uno de los profesores del gimnasio a preguntarle si no le molestaba que yo me acerque a hablarle. Fui con mucha caballerosidad y con mucha sensibilidad. Porque al abordar, y más hoy hablar de eso, siempre he sido muy caballero. Además, con una mujer que me gustaba mucho. No sabía lo que el destino me iba a dibujar, no sabía que ella iba a ser la madre de mis hijos ni mi esposa. Yo nunca me había casado.