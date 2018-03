Cuando le preguntaron si vez le tocó vivir alguna situación de acoso durante su trabajo, Bertuccelli respondió con una afirmación: "Sí, la viví. Pero lo resolví en su momento con quien lo tenía que resolver. Y decidí lo que era mejor profesionalmente. Nunca me pasó que me sienta obligada a algo, pero si que pase por situaciones que no me gustaron nada. Pero la manejé muy bien, siento que me sé defender sola".