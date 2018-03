En una entrevista con Para Ti, la actriz contó que se enfrentó "dos o tres veces, mínimo" con circunstancias similares a las que, por ejemplo, Calu Rivero denunció haber atravesado con Juan Darthés, entre otras mujeres del medio que hicieron público el tormento vivido. "Pero me defendí -no a través de los medios porque no es el ámbito en el que yo me siento más cómoda- y algunas veces me salió mejor que otras", reconoció Bertuccelli.