—¿Cuando termine tu mandato en APTRA te vas a volver a presentar?

—No me lo he planteado porque no tengo ninguna visión negativa respecto a lo que me está pasando, aunque sí me ha quitado mucho tiempo de mi vida y me ha hecho rechazar oportunidades laborales y otras actividades que podría estar cumpliendo. Pensé que era mucho más fácil presidir la asociación pero es de mucha responsabilidad. Voy a terminar mi gestión y después veré cuál es la sensación del socio. Si nadie me dice nada, lo más probable es que me quede en casa.