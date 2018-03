La posibilidad de dejar los escenarios viene sonando desde hace años en la cabeza del Indio. En una entrevista en el 2000 ya había adelantado: "Las bandas tienen un tiempo. Además también, en lo personal y sin querer involucrar a nadie, creo que no hay una eternidad del directo. Yo tengo una edad que para estar dignamente arriba de un escenario me da mi esfuerzo. Y no sé si tengo ganas de seguir hasta el infinito en el caso de estas magnitudes".