—Primero me cuido la cabeza. Voy a mi psicoanalista religiosamente dos veces por semana, es mi espacio donde me gusta reflexionar para cada día ser mejor persona, porque creo que está bueno. En el mundo en el que hoy vivimos, en los tiempos donde está todo tan exacerbado, me parece que ese espacio de hacer terapia, particularmente a mí me hace muy bien. Después en lo que tiene que ver con el cuerpo, me cuido mucho en las comidas. No como harinas, prácticamente no como lácteos, carnes rojas y tomo agua. Hay varios alimentos que decido mantenerlos fuera de mi rutina. No soy estricta, si de repente hay una cena o un evento no digo: "Esto no lo como". Soy relajada, pero en la rutina me cuido bastante: voy al gimnasio, hago elongación, de todo un poco.