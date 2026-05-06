Hantavirus: qué tan contagiosa es esta enfermedad y cuál es el riesgo real de una pandemia ante el brote en el crucero MV Hondius

La clave está en la forma en que se transmite este virus, así como en la respuesta temprana para contenerlo.

La noticia de un crucero que navega aguas del Atlántico con pacientes infectados de hantavirus ha encendido las alarmas mundiales.

Sin duda, la sombra de la pandemia de coronavirus nos hace activar la señal de alerta ante cualquier advertencia sobre virus extraños, incluso si parecen demasiado lejanos para afectarnos.

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El recuerdo de que el virus de Coronavirus viajó de una pequeña provincia de China para causar caos a nivel mundial se revive ante la noticia de tres personas fallecidas.

El miedo entre la población parece aumentar ahora que el crucero busca algún puerto que reciba a los 170 pasajeros que se encuentran en riesgo de contagio y que ningún puerto parecía querer recibir hasta ahora.

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Y es que después de que Cabo Verde (país africano) rechazará que la tripulación desembarcará en su costa, España parece mostrar un rasgo humanitario al declarar que permitirá que el barco llegue a las Islas Canarias.

A pesar de que esto representa un rayo de esperanza para los tripulantes, en diferentes puntos del mundo (incluido México) especialistas y ciudadanía en general se preguntan si esto debe ser motivo de preocupación.

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El crucero MV Hondius ha registrado tres muertes confirmadas por hantavirus y mantiene a 170 personas bajo estricto aislamiento sanitario camino a las Islas Canarias.

¿Cuál es el riesgo de real de que inicie una ola de contagios de Hantavirus si el crucero MV Hondius atraca en las Islas Canarias?

Es amplio el respaldo científico que señala que el riesgo real de una pandemia por hantavirus es “extraordinariamente bajo” debido a que, contrario al coronavirus, se trata de un virus con una tasa de contagio “practicamente de cero”, de acuerdo con declaraciones de Hans Kluge, director regional de la Organización Mundial de la Salud para Europa.

Sin duda, el especialista buscó disipar la alerta al señalar que “no es necesario que cunda el pánico ni que se impongan restricciones a los viajes”.

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Y es que se sabe que el virus se transmite principalmente por la inhalación de partículas presentes en la saliva, las heces y la orina de ratones infectados.

Sin embargo, a diferencia del coronavirus, cuyo número reproductivo básico (R0) en Europa rondaba el valor de tres (cada persona infectaba a otras tres), el R0 del hantavirus es de casi cero, según información del propia OMS.

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Especialistas que examinan el caso señalan que el primer contagio debió ocurrir en el puerto de Ushuaia, Argentina, donde se tiene registro de la presencia de la variante Andes, cepa específica del hantavirus que circula principalmente en el sur de Argentina y Chile, y la única capas de contagiarse de humano a humano.

Esta cepa es la responsable de los brotes más graves de síndrome pulmonar por hantavirus (SPH) registrados en la región.

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A diferencia de otras variantes de hantavirus, la cepa Andes tiene la particularidad de poder transmitirse de persona a persona a través de contacto estrecho, especialmente en entornos cerrados y prolongados, como el que se vivió en el crucero.

Los síntomas característicos de hantavirus son fiebre, dolores musculares, malestar general, seguidos por tos y dificultad respiratoria aguda y se trata de una enfermedad que evoluciona rápidamente y tiene una alta tasa de letalidad (30% a 40%).

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La transmisión del hantavirus ocurre principalmente por la inhalación de partículas de excretas de ratones, y rara vez entre personas en espacios cerrados.

Cronología de hechos sobre el caso del crucero MV Hondius que sufre un brote de hantavirus

Esta es la cronología basada en los reportes más recientes y confirmados sobre el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius:

1 de abril de 2026

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El crucero MV Hondius zarpa de Ushuaia, Argentina, con 147 personas a bordo (88 pasajeros y 59 tripulantes), de 23 nacionalidades. El itinerario contempla varias escalas en el Atlántico Sur, con destino final previsto en las Islas Canarias.

11 de abril de 2026

Se registra la primera muerte a bordo: un pasajero de nacionalidad neerlandesa fallece en circunstancias inicialmente no esclarecidas.

24 de abril de 2026

El cuerpo del primer fallecido es desembarcado en la isla de Santa Elena, Reino Unido. Su esposa, también neerlandesa, presenta síntomas y muere posteriormente, tras su regreso a Europa. Posteriores análisis confirman que ambos tenían hantavirus.

27 de abril de 2026

Un pasajero británico cae gravemente enfermo y es evacuado a la Isla Ascensión, de ahí es trasladado a Johannesburgo, Sudáfrica, donde se confirma el diagnóstico de hantavirus. Permanece en cuidados intensivos.

Ese mismo día, se confirma la muerte de la esposa del primer fallecido.

2 de mayo de 2026

Un pasajero alemán fallece a bordo del MV Hondius. La causa de muerte está bajo investigación, pero se sospecha de hantavirus.

3 de mayo de 2026

El crucero llega a las costas de Cabo Verde, pero se le niega el permiso de atraque tras notificarse las muertes y la sospecha de nuevos casos de hantavirus. La OMS informa oficialmente del brote.

4 de mayo de 2026

La OMS y Oceanwide Expeditions informan de siete casos potenciales: dos confirmados por laboratorio, cinco sospechosos. Tres personas han fallecido, una está en estado crítico y tres presentan síntomas leves.

5 de mayo de 2026

Las autoridades internacionales, la OMS y la Unión Europea coordinan la evacuación de tres casos sospechosos (dos tripulantes y un contacto directo) en aviones medicalizados hacia Países Bajos.

Se mantiene la hipótesis principal: el contagio habría ocurrido antes de embarcar, posiblemente en Argentina, debido al periodo de incubación del hantavirus (1 a 6 semanas).

6 de mayo de 2026

España y la OMS acuerdan que el MV Hondius podría hacer escala en Canarias bajo estricto protocolo sanitario internacional para atención y desinfección.

La OMS confirma que no hay nuevos casos sintomáticos a bordo. Los restantes pasajeros y tripulantes permanecen en aislamiento preventivo, con medidas de distanciamiento y uso de mascarillas.

La investigación sobre el origen exacto del brote sigue abierta, con especial vigilancia por parte de equipos epidemiológicos internacionales.

Notas adicionales:

El brote ha causado tres muertes confirmadas y un caso crítico evacuado a Sudáfrica.

El riesgo de transmisión al resto de la población mundial se considera bajo según la OMS, ya que el contagio entre humanos es poco frecuente.

La posible vía de contagio inicial es el contacto previo con roedores o sus excretas en Argentina, antes de abordar el crucero.