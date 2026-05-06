Para qué sirve poner papel higiénico en el refrigerador

El uso de papel higiénico en el refrigerador se ha popularizado en redes sociales como una práctica doméstica poco convencional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de las redes sociales ha promovido la difusión de prácticas domésticas poco convencionales, una de los más comentados es la introducción de papel higiénico en el refrigerador.

Miles de usuarios han compartido videos y consejos en los que afirman que este recurso ayuda a combatir la humedad y los malos olores, generando un debate sobre su verdadera utilidad y los posibles riesgos asociados.

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Aunque la propuesta parece sencilla y económica, la evidencia científica exige un análisis más riguroso.

Las instituciones de salud públicahan emitido advertencias sobre la conveniencia y la seguridad de aplicar soluciones improvisadas en espacios destinados al almacenamiento de alimentos.

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Cómo actúa el papel higiénico frente a la humedad y los olores del refrigerador

El papel higiénico está compuesto principalmente por celulosa, un polímero natural conocido por su capacidad de absorber vapor de agua.

Esta propiedad higroscópica permite que el papel retenga cierta humedad ambiental, lo que explica la percepción de reducción de condensación y olores en el interior del refrigerador.

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Sin embargo, estudios citados por el National Institutes of Health (NIH) y otras entidades reconocidas advierten que esta capacidad es limitada.

La saturación de la celulosa ocurre en pocas horas o días, momento a partir del cual el papel deja de absorber agua y puede convertirse en un foco de problemas sanitarios.

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Usuarios de redes sociales afirman que colocar papel higiénico en el refrigerador ayuda a reducir la humedad y los malos olores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgos microbiológicos

Una vez que el papel higiénico se humedece, se transforma en un ambiente propicio para el desarrollo de bacterias y hongos.

Científicos del NIH han señalado que el interior del refrigerador, aunque mantiene temperaturas bajas, favorece la supervivencia de microorganismos psicrófilos.

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Estos organismos pueden colonizar la celulosa mojada, multiplicando el riesgo de contaminación cruzada con los alimentos almacenados.

El fenómeno convierte al papel higiénico en un fómite, es decir, un objeto capaz de transportar y facilitar la transmisión de agentes patógenos.

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Esta situación contradice las recomendaciones sanitarias de organismos como el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), que promueven el uso de materiales inertes y de fácil limpieza en espacios de conservación de alimentos.

Aunque el papel higiénico puede reducir la humedad en el refrigerador durante un tiempo breve, su uso prolongado favorece el crecimiento de bacterias y aumenta los riesgos de contaminación en los alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Regulaciones y advertencias de organismos oficiales

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y la USDA establecen que solo los materiales certificados como seguros para el contacto con alimentos pueden estar presentes en áreas de almacenamiento alimentario.

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El papel higiénico, diseñado para uso sanitario y no para contacto con alimentos, no cumple con estos requisitos, ni ha sido sometido a pruebas de migración química en condiciones de almacenamiento prolongado.

Según la FDA, el uso de materiales no certificados podría facilitar la transferencia de compuestos químicos desde el papel hacia los alimentos, especialmente en presencia de humedad y circulación de aire frío.

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Esta migración representa un riesgo toxicológico que puede afectar la salud de los consumidores.

Presencia de compuestos tóxicos y riesgos a largo plazo

Investigaciones recientes han documentado la presencia de sustancias perfluoroalquiladas (PFAS) en rollos de papel higiénico de distintas marcas y regiones.

Estas moléculas, conocidas como “químicos eternos” por su persistencia en el ambiente y el organismo humano, están asociadas con efectos adversos en la salud, incluyendo alteraciones inmunológicas y mayor riesgo de cáncer.

Tanto el National Institutes of Health como la Environmental Protection Agency (EPA) advierten que la exposición crónica a PFAS, incluso en cantidades mínimas, puede ser perjudicial.

El proceso industrial de fabricación de papel higiénico también puede dejar residuos de dioxinas, furanos y formaldehído, sustancias clasificadas como cancerígenas o disruptoras endocrinas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la EPA.

La migración de estas sustancias a los alimentos, aunque sea en trazas, representa un riesgo innecesario para la salud.

El papel higiénico está diseñado para uso sanitario, no para contacto directo con alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comparativa con desodorizantes y métodos avalados

Existen alternativas validadas y recomendadas por agencias regulatorias para el control de olores y humedad en refrigeradores.

El bicarbonato de sodio y el carbón activado son ejemplos de productos seguros, eficaces y diseñados específicamente para su uso en ambientes alimentarios.

Estos agentes neutralizan químicamente los compuestos odoríferos y absorben la humedad sin introducir riesgos toxicológicos adicionales.

El uso de papel higiénico no solo resulta menos eficaz, sino que exige reemplazos frecuentes, lo que incrementa el costo y la generación de residuos.

Desde una perspectiva ambiental y económica, esta práctica es menos sostenible que las alternativas aprobadas.

Una infografía detalla la eficacia del bicarbonato de sodio y el carbón activado como desodorizantes para refrigeradores, contrastándolos con la baja efectividad y el impacto ambiental del papel higiénico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Realmente funciona poner papel higiénico en el refrigerador?

El uso de papel higiénico en el refrigerador, aunque popular en redes sociales, carece de respaldo científico y contraviene las normativas de seguridad alimentaria.

Si bien la celulosa puede absorber algo de humedad y reducir temporalmente los olores, los riesgos asociados a la proliferación de microorganismos y la migración de compuestos tóxicos superan ampliamente cualquier beneficio fugaz.

Las instituciones de salud y los fabricantes recomiendan emplear solo productos certificados y seguir prácticas de higiene avaladas para garantizar la seguridad de los alimentos y la salud de los consumidores.