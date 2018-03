Fue apenas un instante, como un relámpago: lo vi sentado en un boliche -el suyo, el que a él le gustaba- de Pellegrini y la costa. Miraba hacia la playa por uno de los ventanales espejados, que borraba y protegía su expresión tristona. Seguí de largo, por supuesto, rumbo al centro. "Qué parecido al Negro", pensé. Y cuando ya iba a arriesgarme a cruzar la calle barranca arriba, tal como exige la topografía de esa esquina marplatense, me volví. Allí estaba, era él, nomás. Me sonrió con esa cara de truhán rosarino de corazón blando que sólo Alberto podía poner. Pensando con ese cinismo tan nuestro que la Argentina es un país surrealista, entré. Me acerqué a su mesa y él, con un gesto, me invitó a sentarme. Los primeros minutos fueron para mirarnos en silencio. Me sobraba, divertido con mi estupor.