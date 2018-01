Y continúa. "La verdad que hoy no me importa ni un poco tener kilos de más o de menos, soy feliz con el cuerpo que me tocó, y sepan que hoy en día todo es válido, y todos los cuerpos son hermosos. Aceptarse a uno mismo es lo más lindo que hay", dice Candelaria, quien volvió a optar por prohibir los comentarios en sus fotos. Porque las críticas -lo dicho- no varían.