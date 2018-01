La cantante Vicky Buchino contó a Teleshow una situación incómoda que vivió hace muchos años con el cantante y lo denunció públicamente: "Yo era una chica muy jovencita, sería finales de los 70, y la verdad que me impactó mucho vivir una situación semejante. No hubo ni manoseo, no hubo forcejeo, no hubo absolutamente nada, solamente lo que yo cuento. Mientras me hablaba se bajó el cierre, sacó su miembro y empezó a masturbarse. Por supuesto yo salí despavorida del auto, era algo impensado. Si me lo hace ahora le pego un cachetazo, pero en ese momento, con 16 o 17 años, me aterroricé".