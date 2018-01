Las críticas no tardaron en llegar tras esas palabras y salió a pedir disculpas públicas: "Me disculpo por decir que una mujer se realiza con la maternidad o por encontrar al amor de su vida. Muy equivocado, y además mal usadas las palabras. No me di cuenta hasta que me lo señalaron. A veces pasa. Reitero mis disculpas. Repensaré y estudiaré".

LEA MÁS: