Pero Santiago explicó cuál fue el verdadero motivo que lo llevó a tomar esta drástica decisión: "Fue por una señora que escuché en una entrevista que le hicieron a las Madres del Dolor (son aquellas mujeres que perdieron a sus hijos). Y esta señora, en televisión, pedía que yo no manejara más. La verdad es que me llegó lo que dijo. Si el día de mañana decido volver a manejar voy a hablar con las Madres del Dolor… Ahí es cuando los memes y todos los chistes quedan de lado. Porque no es joda. A ellas se le murieron hijos y ahí dije 'Chau loco, no manejo más; me rescato y me la fumo'. Tal vez sean tres años, cinco o diez hasta que vuelva a manejar. Pero no puedo estar manejando por la calle porque a mí me conoce todo el mundo y también me prestaría a que me saquen fotos… Es invasivo".