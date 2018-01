Gonzaga, que terminó su vínculo con Castaña en muy buenos términos y hasta el día de hoy mantienen una amistad, defendió fervientemente al cantante: "Él nunca habló de las mujeres, hablaba de una situación. El dicho es viejo, lo conozco, es como si dijera 'pongo un circo y me crecen los enanos' y, como estamos tan susceptibles, van a decir que discrimino a los enanos. Las críticas son totalmente injustas, no entendieron. Me llama la atención que no hayan entendido porque habla de las mujeres a nivel general, en referencia a que para muchos poetas no saben lo que piensan".