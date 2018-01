Su mejor amiga Yamila, a quien Luli presentó como "asistente personal" (así, entre comillas, según el gesto que la modelo hizo con sus manos), se acaparó la atención de las redes sociales. Y no por mérito propio, sino pordesmérito de Salazar. "Pero bol…, ¡te vestites igual que yo! ¿Por qué no me llamaste para decirme que te ibas a poner esas zapatillas?", "¡Hacete cargo de tu error!", fueron apenas dos de los reproches que le hizo Luciana. "A veces la padezco porque mi amiga está bastante nerviosa -dijo Yamila, casi a de tregua-. ¡Pero hoy está más insoportable que nunca!".