"¿En qué país vivimos? La no Justicia nos está matando. El Ni una menos es una mentira. Yo no tengo que andar con 25 policías todo el día para que el tipo no me mate, la jueza cree que por eso no corro peligro, pero sí corro peligro, como mis hijos y mi hermano. ¿Tengo que vivir rodeada de policías? No soy feliz, tengo que ir al supermercado con la policía, eso gracias a que está procesado pero sino, ni eso", dijo enojada.