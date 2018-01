Apenas se enteró que había quedado en la obra de Barbieri, la joven se mostró feliz, ya que dijo que siempre había soñado con ser artista y también policía: "Me enteré del casting a través de las redes, me presenté y una faceta que llamó la atención es mi parte deportiva, sabía algo de baile porque me estuve preparando durante el año. Quedé seleccionada porque vieron cosas en mi perfil que daban con lo que buscaban como artista para una obra de semejante nivel".