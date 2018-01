Me siento parte de Punta del Este, la energía acá es muy familiar conmigo. Cualquier turista que venga se enamora. Yo estoy fundido y feliz con Punta del Este. No la quiero dejar jamás; en algún momento quisiera vivir acá. Ahora mandé a traer a mi productor de Los Ángeles para comenzar mi disco. Voy a estar trabajando en el único estudio de grabación que hay en Punta. Me inspira mucho. Iniciar el año acá me parece fantástico, es el mejor comienzo que puedes tener.