¿Qué consejos le darías a quienes desean cuidar su figura? "A mí me gusta hacer deportes, pero no los hago para mantener mi cuerpo de determinada manera, sino porque me gusta y me produce placer. La clave es hacer algo que te guste, que no creas que es un ejercicio, una obligación. Entonces de esa manera es mucho más llevadero y por ahí mirás el reloj y decís 'pasaron tres horas estoy moviéndome y nunca me había dado cuenta'. Es clave divertirse con la actividad que uno haga", contestó Marzol.