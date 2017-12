A partir de ese llamado telefónico, los pensamientos y las emociones de Santiago se alborotaron. Todo se tornó confuso. "¿En qué me quedé pensando? En que ella no estaba bien… Quizás esté bien ahora. Soy creyente, súper religioso y no me enojé con Dios. En su momento, obvio que puteé en caliente. Decís: 'La puta madre, qué mierda pasó'. Después va pasando el tiempo y hoy la puedo recordar con más alegría".