Calamaro: —Primero, para empezar, todos tenemos miedo. Todos convivimos con la alegría, con la euforia, con la confusión, con el miedo. La confusión porque hay tanta información dando vuelta que uno no sabe si una forma de avanzar en la vida es retocar su foto del Facebook. Puntualmente, vamos contra ciertas cosas y en favor de otras pero muchas veces tapamos el miedo para enfrentarnos diariamente a una sociedad, a un laburo, que no sabemos si es hostil, si nos acompaña, si nos ayuda a crecer o si nos tira para abajo o nos margina. No todos somos iguales y hay gente que, de alguna manera, necesita de un consejo. No es que pretendamos dar consejos sino que simplemente nos sentamos a escribir y escribimos lo que nos pasó en toda esta vida.