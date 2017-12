Quique: —Hemos reconocido en el grupo una mecánica en donde reconocemos la necesidad de cada uno. Es decir, primero, los cuatro somos compositores, lo cual permite que cada uno tenga una voz y se hable de cosas que nos interesan, casi siempre haciendo eco en los otros tres o habiendo colaboraciones, pero creo que es el cimiento. Después, lo que nos unió es hacer la música con las inquietudes, los sentimientos que queremos. Cuando empezamos a hacer esto no había la posibilidad de que un grupo como nosotros se desarrollara de una forma de trabajo, no había dinero, no había posibilidades de fama. A diferencia de lo que pasó aquí, en Argentina, que en los 80 había conciertos grandes, durante mucho tiempo en México no los hubo. Y a finales de los 80, gracias a que argentinos y algunos españoles fueron a tocar a México, se abrió esa posibilidad por parte de las discográficas. Lo que nos unía era las ganas de subirnos a tocar, probar canciones y expresarnos. Eso creo que sigue intacto casi 28 años después.