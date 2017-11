No llegó el corazón, que pena Justina…fuiste un ejemplo de perseverancia y generosidad, espero que se refleje en muchos de nosotros. Besos enormes para toda la familia y sus seres queridos. #QEPD #DonarOrganosSalvaVidas

A post shared by @fededelia on Nov 22, 2017 at 7:07am PST