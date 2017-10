"Yo iba en el mismo tono en el que la recibí a ella en mi programa, de buena onda, de hablar bien, de terminar con el cuento chino del encontronazo entre nosotras. Fui muy predispuesta y me empezó a meter el dedo en la llaga, algo que yo tranquilamente podría haber hecho y decidí no hacer, porque me parece que no hay ninguna necesidad de revolver el pasado. Sacar cosas de su vida personal me parecía que no tenían nada que ver", expresó.