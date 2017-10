Esta semana, el actor de Las Estrellas se mostró públicamente con Katia Szechtman (28), una actriz del under a quien decidió no exponer con detalles sobre su relación. "Es un momento un poco complicado para hablar de algunos temas, no tengo ganas de hablar de mi vida privada, pero es un momento lindo, hermoso de mi vida. Es una chica que está en otra, no es famosa, no le interesa este mambo de hablar y eso, le da vergüenza, y no tengo ganas de exponerla a ella a eso", dijo Lamothe.