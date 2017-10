—Conocí a Raúl Lavié, un enorme cantante de tango de la Argentina, cuando él estaba dando un concierto en el pueblo donde yo vivía, en Ingeniero White, donde empecé a cantar. Fui a verlo y le dije: "Yo canto, acá tenes un demo". Él me respondió que, para que yo no creyera que lo iba a encajonar, que lo escucháramos juntos en esa sala del teatro. Eran cuatro canciones. Cuando terminamos me dijo: "Me gusta mucho lo que hacés. Yo no produzco artistas pero voy a intentar dárselo a alguien que verdaderamente pueda darte una mano. Porque yo no tengo nada para hacer con esto". Él viaja a Buenos Aires y en un aeropuerto se encuentra con un amigo suyo que era productor, que hacía tiempo que no veía, y le dice: "Tengo el cassette de un chico, que me gustó mucho, creo que se puede trabajar con él" y este productor le pide que se lo de. Sin embargo, Raúl se niega: "Si te lo doy no lo vas a escuchar, porque tenés miles. Mejor voy a tu oficina la semana que viene y lo escuchamos juntos". Este productor, Pity, lo recibe en la oficina, lo escuchan juntos y me llama delante de Raúl. A la semana siguiente yo estaba firmando un contrato con él y me estaba llevando al estudio de León Gieco a proponerle que fuera el productor de mi primer disco. Así llegué a León. Entonces, si yo dijera que todo es casualidad siento que soy despectivo con un gesto de amor o un gesto muy amoroso que tuvo Raúl, que fue el de asegurarse que todo esto sucediera de alguna manera y, fundamentalmente, pero sobre todas las cosas, así no hubiese sucedido, hizo algo que me enseñó muchísimo, que es algo que dije antes, que es que a mí me gusta escuchar a los demás. Él me escuchó. Cuando yo le fui a decir "Yo soy cantante", tenía 12 años. Un niño le dijo algo con todo su amor, con toda su seriedad y formalidad, y él lo escuchó y le prestó atención a ese niño. Le regaló diez minutos para escucharlo y otros diez para el demo. Fueron 20 minutos de su vida que me cambiaron la mía. Entonces, llamar casual a eso, a mí no me queda cómodo.