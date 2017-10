—Cuando me tomé un año sabático y fui a Londres a estudiar teatro. En ese año dije: "Tengo que ver cómo hago pero buscar en mí algún recurso que me ayude a no ponerme ansiosa. Porque quiero buscar un camino donde voy a elegir cada cosa que hago y no hacer un trabajo atrás del otro de forma compulsiva. Hay algo en mí que se tiene que calmar". Esta ansiedad de "¿Y si no me vuelven a llamar? ¿Y si se olvidan de mí?". Todos esos miedos que uno tiene durante ese año de alguna manera los trabajé para que no me impidieran elegir cada cosa que hacía a la vuelta.