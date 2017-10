—Estoy muy agradecida y disfruté muchísimo de lo que fue mi carrera en el pasado, todas las cosas que hice, pero estaba en una vorágine en la que había cosas de mí misma que no estaban bien. Me sentía triste, me sentía muy expuesta y no me podía conectar con algo que me estaba pasando a mí, interiormente. Esta cuestión de ponerse frente a una cámara y decir: "Sí, estoy bárbara", y después, cuando se apaga la cámara, sentirte muy insatisfecha con tu vida o con cuestiones que te pasan. Yo me sentía muy insegura: me veía en una foto y no me gustaba. Me castigaba mucho en ese sentido.