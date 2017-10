Legado de cuatro patas

"Tengo un agradecimiento eterno por estos perros. No me dieron tantos recursos, pero me dieron una vida y me ayudaron a construir una familia. Se criaron junto a mis hijos y me gané la vida trabajando con ellos. Cuando se empezaron a ir, si bien seguí trabajando de lo mismo, para mí no fue lo mismo. Comencé un duelo que todavía hoy sigo teniendo. Traigo una inercia de muchísimo conocimiento y amor por los perros pero lo que viví con ellos no creo que lo vaya a repetir nunca más", cuenta muy emocionado.