"No comparto que haga política, tiene que trabajar mucho. Ojalá que no lo use para beneficio personal y sí para ayudar a la gente. Ella en su momento me pegó muy duro, ha tenido cosas hacia mí desagradables, al punto del vómito. A mí me gusta la gente que hace y no que habla, así que cuando haga y de verdad se demuestre que lo que está haciendo es en beneficio de la gente que la vota bienvenido sea", sentenció.