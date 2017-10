Con el regreso de la democracia Antoñana sintió nostalgia y esperanza con el gobierno de Alfonsín y viajó al país para trabajar en Canal 9 y Canal 7, pero volvió al Viejo Continente. Sin embargo, no se adaptó en ese regreso y se instaló una vez más en Buenos Aires. "Cuando uno vuelve a un lugar después de mucho tiempo, uno no es el mismo ni el lugar es el mismo. Londres ya no era la que yo había visto. Yo no era el mismo. Entonces regresé y trabajé en ATC. Pero el tema de Malvinas me costó un puesto ahí. Entró una persona muy vinculada a la historia de Malvinas y me sacó como si yo hubiera sido un traidor a la Patria", manifestó.