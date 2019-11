Intentando replicar algo del espíritu de la saga de Jason Bourne, Proyecto Géminis no logra nunca llegar a los niveles de conflicto y efectividad que tienen las películas protagonizadas por Matt Damon. La prueba de que persecuciones en moto, efectos digitales, explosiones, balaceras y acción-tecno no sirven de nada si no están respaldadas por un buen libreto.