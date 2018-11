Un año sin el ARA San Juan: "Mi hijo no tiene que saber cuánto he sufrido: quiero que sea feliz"

Jésica Gopar, la esposa de Fernando Santilli –cabo principal electricista, desaparecido con el submarino– no le pudo festejar el primer cumpleaños a Stéfano: su marido estaba en plena misión y no retornó jamás. Esta vez, en ocasión de su segundo cumple, juntó fuerzas y le armó una hermosa fiesta: "Me tengo que enfocar en ese niño, que tiene que sonreír".