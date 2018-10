Blum: —Fue increíble, realmente genial. No iba a hacer la película sin John, así que estoy muy feliz de que él haya aceptado hacerla. Y creo que David sintió algo muy similar. Él no quería avanzar con esto si no estaba seguro que John sintiera que estaba en el camino correcto. Estamos muy contentos de haber podido trabajar con John y con Jamie.