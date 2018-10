—Vivo una vida de casada. Mi marido no se levanta y me dice: "Buen día, ícono. ¿Cómo te va, ícono?". Mis hijos no me dicen: "¿Podés parar de sacarme fotos?". No, no hay nada de ese ícono en mi casa. No soy "Jamie Lee ícono" en mi casa. Solo me dicen: "Mamá, mi amor o me preguntan qué hay de cenar".