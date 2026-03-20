A 25 años de su estreno vuelve “La ciénaga” de Lucrecia Martel, con una función gratuita en el Cine Gaumont

Mercedes Morán y Graciela Borges en una escena clave de "La Cienaga", de Lucrecia Martel

La ciénaga, la emblemática película de Lucrecia Martel estrenada en 2001 y considerada como una de las obras más trascendentes del cine argentino en este siglo, tendrá una proyección especial en 35 mm, programada para el lunes 23 de marzo a las 19.30 en el Cine Gaumont. La función utilizará una copia facilitada por la Cinemateca Nacional y la entrada será gratuita, por orden de llegada, hasta completar la capacidad de la sala.

El impacto de La ciénaga trascendió la validación crítica, demostrándolo en su itinerario internacional. Su premiere mundial ocurrió el 8 de febrero de 2001 en la Berlinale y el 12 de abril de ese agitado año en la historia argentina, se estrenó en el circuito comercial argentino. El proceso de producción —dirigido por Lucrecia Martel y encabezado en el reparto por Graciela Borges y Mercedes Morán— requirió estrategias financieras que integraron fondos locales e internacionales, incluyendo el respaldo de Francia, España y aportes domésticos, entre ellos de la entonces productora Cuatro Cabezas, dirigida por Diego Guebel y Mario Pergolini al momento del rodaje.

Se estrenó antes de la crisis de 2001 y se relacionó mucho con eso. Pero para mí eso es inherente a todas las épocas", dice Lucrecia Martel (Foto: Gustavo Gavotti)

La consolidación de este proyecto hizo visible la articulación de una protagonista central: la productora Lita Stantic, con una influencia probada en el despegue del llamado “Nuevo Cine Argentino” que surgió luego de la recopilación de cortometrajes Historias Breves, con su participación en Mundo grúa, de Pablo Trapero, y Bolivia y Un oso rojo, de Israel Adrián Caetano. Su alianza con Martel para La ciénaga —y más tarde para La niña santa— evidenció un cambio de paradigma en la práctica de producción y selección de proyectos en el país.

De qué se trata ‘La ciénaga’

La narrativa de La ciénaga, ensamblada sobre un relato coral y una fragmentación sonora, trabajó tensiones familiares en el entorno del verano salteño, proponiendo un ensayo sobre las fracturas sociales en la Argentina previa a la crisis de 2001. “Toda esta gente, sobre todo las familias, estaban en una situación de sentir que frente a esa orfandad no eran capaces, no es posible hacer algo. Es la condición de las clases conservadoras. Conservar es no ser capaz de imaginar una alternativa, entonces lo que sea por más que no sea bueno, es mejor que algo que no te imaginás y para lo que no sentís fuerzas. Se estrenó la película antes de la crisis argentina y se relacionó mucho con la decadencia, casualmente. Pero para mí eso es inherente a todas las épocas. Pensar la decadencia como algo negativo. Pero bienvenida, si es la decadencia de esos valores, genial. Es más el desamparo que la decadencia, eso implica un ejercicio de voluntad, acción y responsabilidad", declaró la directora en una entrevista con la revista online Lapso de la Maestría en Teoría Psicoanalítica Lacaniana (Facultad de Psicología,UNC), en diciembre de 2023.

'La ciénaga' fue elegida como "la mejor película argentina" de la historia, en una encuesta realizada en noviembre de 2022

El impacto de La ciénaga fue profundo y también, de alguna manera, profético, ya que la película anticipó el malestar y la degradación social que precedieron al estallido de finales de ese año. Ambientada en un verano opresivo de Salta, la trama gira en torno a dos familias marcadas por tensiones soterradas, silencios y conflictos latentes. En ese entorno, lo cotidiano adquiere un carácter inquietante, como si todo estuviera por explotar. Alejada de cualquier pintoresquismo, la película presenta una mirada sobre las diferencias sociales y la crisis de la clase media, con las primas “la Mecha” (Graciela Borges) y “la Tali” (Mercedes Morán) en el centro de una historia coral que reúne a varios adolescentes y muestra a la familia como una suerte de tribu.

‘La cienaga’, mejor película argentina

En noviembre de 2022, ‘La ciénaga’ fue elegida la mejor película nacional de todos los tiempos en una encuesta en la que votaron más de 540 personalidades de la cultura. La iniciativa y el trabajo conjunto de las revistas especializadas La vida útil, Taipei y La tierra quema dieron origen a esta encuesta sobre cine argentino, que en ediciones anteriores —realizadas por el Museo del Cine Pablo C. Ducros Hicken entre 1977 y 2000— se había convertido en una referencia. En esta ocasión, más de 500 figuras del ámbito cultural participaron, incluyendo escritores, periodistas culturales y músicos, además de directores y otros profesionales vinculados al cine.

Cada encuestado eligió 10 películas, lo que permitió confeccionar una lista de 100 títulos representativos de todas las épocas. El segundo puesto, detrás de La Ciénaga, lo obtuvo Invasión (1969), dirigida por Hugo Santiago, seguidas por Tiempo de revancha (1981) de Adolfo Aristarain, El dependiente (1969) y Crónica de un niño solo (1965), ambas de Leonardo Favio.

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