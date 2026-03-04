La divertida amenaza de Sabrina Rojas a su hija Esperanza al llevarla a la escuela: “No me aguanta”

La actriz llevó a su hija al colegio y amenazó con gritarle cosas tiernas desde el auto (Video: Instagram)

Sabrina Rojas volvió a mostrar un momento íntimo de su vida cotidiana y terminó generando una catarata de reacciones en redes sociales. Esta vez, la actriz y conductora compartió un video del instante en que dejó a su hija Esperanza Castro en la escuela y capturó un intercambio tan divertido como representativo de la dinámica entre una madre y su hija adolescente. El clip, que rápidamente comenzó a circular entre los usuarios, mezcla ternura, humor y ese pequeño tironeo propio de la edad.

La escena comienza dentro del auto, en la puerta del colegio. Mientras la adolescente se prepara para bajar, Sabrina la observa con emoción y lanza una frase que deja en evidencia el orgullo y el cariño que siente por ella: “¿Quién empieza segundo año? Ay, mi bebita”. La reacción de Esperanza, sin embargo, refleja perfectamente el espíritu adolescente: con cierta vergüenza y tratando de evitar cualquier gesto que la exponga frente a sus compañeros, responde rápidamente intentando silenciar a su mamá.

Lejos de quedarse callada, la conductora insiste con su entusiasmo. “Te amo. ¿Puedo gritar?”, le pregunta con una mezcla de complicidad y picardía. La joven, que ya imagina el posible espectáculo en la puerta del colegio, intenta frenarla de inmediato: “No, mamá, no”. Pero Sabrina no se da por vencida y vuelve a intentarlo: “No, no, no. Dejame gritar”.

La respuesta de Esperanza se vuelve cada vez más urgente mientras intenta bajarse del auto sin llamar demasiado la atención: “No, no, no. Mamá, mirá. Eh, no, mamá, en serio, callate, por favor”. El pedido, cargado de ese tono entre risa y desesperación tan típico de los adolescentes cuando sus padres los exponen en público, termina provocando una escena que muchos padres y madres reconocieron al instante.

Sabrina, divertida por la situación, decide despedirla con cariño antes de que la escena escale aún más. “Te amo. Ay, pasalo espectacular, mi amor”, le dice mientras su hija ya está por bajar del vehículo. Y entonces agrega, entre risas: “Libre soy ahora yo”. La respuesta de Esperanza no se queda atrás y termina de sellar el momento con humor: “Sí. Y yo de vos”. La frase, lejos de sonar a reproche, se percibe como parte de ese juego afectuoso que suele aparecer en la relación entre padres e hijos cuando llegan a la adolescencia.

El video fue acompañado por un texto que la actriz sumó sobre las imágenes: “No me aguanta. Siempre la amenazo con que voy a gritar que se baja la niña más linda. Mi nena adolescente”, escribió, agregando emojis que reflejan la mezcla de emoción y humor con la que vive esta etapa. El momento no tardó en generar comentarios entre los usuarios, muchos de los cuales se sintieron identificados con la escena. Algunos destacaron la naturalidad con la que Sabrina muestra su vida familiar, mientras que otros remarcaron lo universal de la situación: la clásica vergüenza adolescente frente a las demostraciones públicas de afecto de los padres.

Más allá de las opiniones que circularon, el video dejó al descubierto un instante genuino de la vida familiar de Sabrina Rojas. Entre risas, pequeños reproches y demostraciones de cariño, la actriz retrató con humor una escena que muchas familias viven cada mañana frente a la puerta del colegio: el delicado equilibrio entre el amor de una madre orgullosa y la inevitable vergüenza de una hija que ya se siente completamente adolescente.

Recientemente, ambas compartieron sus vacaciones en Mar del Plata. Lejos del ruido, la actriz y conductora decidió refugiarse en la Costa argentina junto a Esperanza y Fausto, en unas vacaciones que combinaron playa, mates al atardecer y una contundente declaración sobre su presente emocional, lejos del de su exmarido, Luciano Castro.