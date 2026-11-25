Acts of Blood, de Eksil Team

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Acts of Blood, el juego de acción y artes marciales de Eksil Team, retrasó su lanzamiento en PC del 4 de diciembre de 2026 al otoño de 2027, todavía sin una fecha concreta. El estudio indonesio y la editora Big Fan Games, sello perteneciente a Devolver Digital, explicaron que usarán el tiempo adicional para mejorar varios aspectos detectados a partir de los comentarios de jugadores, participantes de las pruebas y el equipo interno.

Por qué se retrasó Acts of Blood

Fajrul FN, responsable del proyecto, comunicó la decisión y reconoció que el cambio puede decepcionar a quienes esperaban jugar en diciembre. Según el desarrollador, las evaluaciones recientes permitieron detectar problemas que todavía pueden corregirse con unos meses más de trabajo.

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“Con gran pesar hemos tomado la difícil decisión de posponer el lanzamiento del juego en PC hasta el otoño de 2027”, explicó Fajrul FN. El mensaje agrega que el objetivo es entregar la experiencia que el equipo tenía prevista desde el inicio.

Eksil Team no detalló cuáles son los problemas encontrados ni qué apartados recibirán cambios concretos. La información disponible indica que el estudio revisará distintos elementos de la experiencia, con especial atención a las observaciones recibidas durante las pruebas. Por ahora, tampoco existe un día definido dentro de la nueva ventana de primavera.

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La versión para computadoras estará disponible mediante Steam y Microsoft Store. El cambio representa una demora de varios meses frente al plan anterior, que ubicaba el estreno a fines de 2026.

Combates inspirados en Sifu y Sleeping Dogs

Acts of Blood es una aventura de acción en tercera persona centrada en peleas cuerpo a cuerpo. Su estructura responde al estilo beat ’em up, término utilizado para juegos en los que el personaje enfrenta grupos numerosos de enemigos mediante golpes, combos y movimientos defensivos.

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El sistema de combate combina artes marciales, contraataques, ejecuciones y cadenas de golpes. El protagonista también puede utilizar distintas armas y aprovechar objetos o elementos del escenario durante los enfrentamientos. A esto se suman batallas contra jefes, diseñadas como desafíos más exigentes que los choques con adversarios comunes.

La propuesta ha sido comparada con Sifu por su énfasis en las artes marciales y con Sleeping Dogs por sus peleas contundentes dentro de un entorno urbano. Esas similitudes ayudaron a que el proyecto ganara atención antes de su lanzamiento, aunque Eksil Team busca ambientarlo en un contexto propio basado en Indonesia.

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El retraso permitirá trabajar sobre una de las partes centrales del juego, aunque el comunicado evita prometer cambios específicos en animaciones, dificultad, respuesta de los controles o equilibrio. Hasta que el estudio publique más detalles, no está claro qué diferencias tendrá la versión de 2027 frente a la mostrada durante las pruebas.

Acts of Blood

Una historia de venganza en Indonesia

La historia transcurre en Bandapa, una ciudad ficticia situada en Indonesia. El protagonista, Hendra, inicia una búsqueda de venganza después del asesinato de su familia, una premisa que conduce a enfrentamientos contra numerosos enemigos y figuras más poderosas.

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Eksil Team es un desarrollador indonesio, por lo que la ambientación ofrece un marco local para su mezcla de acción, artes marciales y violencia urbana. Los materiales presentados hasta ahora muestran espacios que pueden intervenir directamente en las peleas, ya sea mediante armas improvisadas o elementos utilizables durante los combates.

Las versiones para PlayStation 5 y Xbox Series continúan anunciadas para 2027. Esas ediciones ya tenían una ventana posterior al estreno original de PC y, por el momento, Big Fan Games no informó cambios adicionales ni confirmó si llegarán al mismo tiempo que la versión para computadoras.

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