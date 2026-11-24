Nioh 3 presenta un nuevo tráiler.

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Koei Tecmo y Team Ninja anunciaron que Nioh 3 llegará a Xbox Series el 28 de enero de 2027, casi un año después de su estreno en PlayStation 5 y PC. Ese mismo día se publicará Nioh 3 Complete Edition en Xbox Series, PS5 y PC, mientras que la segunda y última expansión, Insurrección sangrienta, estará disponible desde el 17 de diciembre.

El primer Nioh para las consolas de Microsoft

Nioh 3 se lanzó originalmente el 6 de febrero para PS5 y PC, por lo que la versión de Xbox Series tendrá que esperar cerca de doce meses. Será la primera entrega de la serie de RPG de acción que podrá jugarse en las consolas de Microsoft.

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El lanzamiento del 28 de enero estará acompañado por Nioh 3 Complete Edition, un paquete que reúne el juego base y sus dos contenidos descargables: Hell Rising e Insurrección sangrienta. La edición se venderá en las tres plataformas, con las versiones de PC disponibles a través de Steam y Microsoft Store.

La Complete Edition también incluirá varios objetos que antes formaban parte de otras ediciones o promociones. Entre ellos aparecen el conjunto de 14 armas infernales, equipos Hellfire y Hellfrost, las armaduras Youngblood y Lone Wolf, y tres accesorios Netsuke relacionados con Kodama, Chijiko y Scampuss.

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La llegada a Xbox Series se producirá cuando el ciclo de expansiones ya esté terminado. Los jugadores de esa plataforma podrán acceder desde el primer día a las dos historias adicionales, sus enemigos, jefes, yokai, armas y opciones de personalización, sin tener que esperar nuevos episodios.

Insurrección sangrienta viaja a Shimabara en 1638

La última expansión trasladará a Takechiyo hasta Shimabara en 1638. Mientras persigue a los alquimistas españoles, el protagonista descubre que el origen de los remordimientos de Yui Shosetsu se encuentra en el pasado. Guiado por Shirogarasu, vuelve a cruzar el tiempo para investigar una conspiración desarrollada durante la rebelión contra el shogunato.

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El conflicto enfrenta a las fuerzas rebeldes con el ejército enviado para reprimirlas, pero la presencia de alquimistas y yokai altera la batalla. La campaña recorrerá la ciudad fortificada de Shimabara, las cavernas subterráneas del monte Unzen y el castillo de Hara, utilizado como bastión por los rebeldes.

La historia presentará figuras históricas como Amakusa Shiro, líder de la rebelión, y Tachibana Muneshige, guerrero que sobrevivió al período de los Estados Combatientes. También regresarán personajes de Hell Rising y aparecerá un samurái que combate a los alquimistas, además de nuevos yokai y espíritus guardianes.

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En términos jugables, Insurrección sangrienta incorporará artes marciales para cada tipo de arma, artes transformadas, habilidades de ninjutsu, magia Onmyo, sellos de invocación y nuevas Gracias. Estas últimas funcionan como bonificaciones asociadas al equipamiento y permiten ajustar con mayor precisión las características de cada personaje.

Nioh 3, de Koei Tecmo

Un nuevo desafío para el tramo final

Quienes posean las dos expansiones y completen la tercera partida, denominada Enlightened One’s Journey, podrán desbloquear una cuarta vuelta con dificultad superior: Nioh’s Journey. En ese modo aparecerá equipamiento de rareza Ethereal, la categoría más alta indicada por Team Ninja.

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El DLC también agregará Campo de batalla de la carnicería, una actividad diseñada para personajes que ya superaron la aventura principal. Cada nivel estará dividido en varios frentes repletos de enemigos y tendrá un jefe principal que deberá ser derrotado para avanzar.

Los jugadores podrán decidir en qué orden conquistan esos frentes. Vencer a sus respectivos jefes otorgará efectos de batalla, entre ellos aumentos constantes de estadísticas y ventajas especiales capaces de combinarse con la configuración del personaje. El mapa mostrará tanto los tipos de jefes presentes como los beneficios disponibles, lo que permitirá elegir una ruta antes de enfrentar al responsable del nivel.

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Los enemigos más poderosos de Campo de batalla de la carnicería servirán además para mejorar piezas de equipo cubiertas por rastros del Reino Yokai. Esos objetos únicamente podrán obtenerse y generarse dentro de esta actividad, por lo que el modo tendrá su propia progresión y recompensas.

Insurrección sangrienta estará disponible el 17 de diciembre y cerrará el calendario de contenidos descargables antes del estreno de Nioh 3 Complete Edition y la versión para Xbox Series, ambas programadas para el 28 de enero de 2027.

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