¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto de la gran final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro.
El juego se disputará el 21 de noviembre de 2026 a partir de las 5:30 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Metropolitano de Barranquilla y se podrá ver a través de ESPN, Disney Plus Premium, de Dsports y de la aplicación de DGO.
Con la presencia de cuatro colombianos, el segundo torneo de clubes más importante del continente tendrá asegurada el grito de campeón de un jugador “Cafetero”.
El árbitro del partido será el uruguayo Andrés Matonte y en el VAR lo acompañará su compatriota Antonio García.
En Infobae Colombia podrá seguir todo lo que ocurra con Álvaro Montero y Sebastián Villa en Boca Juniors, además de las últimas novedades de lo que pase con Kevin Castaño y Matteo Cassierra en Atlético Mineiro.
Últimas actualizaciones
ARTÍCULO DE INFOBAE
Álvaro Montero habló del vínculo que tiene Boca Juniors con Colombia en la previa de la final de la Sudamericana: “Tuvimos referentes de nuestro fútbol”
Óscar Córdoba y Chicho Serna integran la lista de figuras que, según el arquero, dejaron títulos y una identificación duradera entre el club y los aficionados del país cafetero históricamente
Álvaro Montero, arquero colombiano de Boca, jugará el 21 de noviembre de 2026 como local en Barranquilla la final de la CONMEBOL Sudamericana ante Atlético Mineiro, en una ciudad donde espera que la historia de los futbolistas de su país refuerce el respaldo al equipo argentino.
ARTÍCULO DE INFOBAE
Cientos de hinchas de Boca Juniors quedaron varados en Bogotá a horas de la final de la Copa Sudamericana: qué pasó
La aerolínea Avianca atribuyó las cancelaciones a condiciones meteorológicas, mientras los afectados denunciaron falta de planes de contingencia y riesgo de perderse actividades previas al encuentro en Barranquilla
Cerca de 300 pasajeros permanecen represados en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá por cancelaciones y reprogramaciones de vuelos con destino a Barranquilla, ciudad que este sábado 21 de noviembre recibirá la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro.
Horarios del partido de la gran final de la Copa Sudamericana
- Colombia, Ecuador, Perú: 5:30 p. m.
- Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: 7:30 p. m.
- España: 11:30 p. m.
Barranquilla será la anfitriona de la Copa Sudamericana
Atlético Mineiro, dirigido por Eduardo Domínguez, acumula siete partidos sin ganar en el Brasileirão y necesita reencontrarse con el triunfo.
El último éxito del “Galo” fue el 17 de octubre de 2026, cuando venció 1-0 a Coritiba en el MRV Arena de Belo Horizonte. En la Copa Sudamericana, en cambio, el conjunto dirigido por Eduardo Domínguez perdió 2-0 ante Montevideo City Torque el 21 de octubre, en el estadio Centenario de la capital uruguaya.
Con seis victorias consecutivas y con Álvaro Montero y Sebastián Villa como referentes, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena parte como favorito para conquistar el título.
El conjunto de Buenos Aires se consagró campeón anual del fútbol argentino y accedió a la final de la Copa Argentina, que disputará ante Platense el 2 de diciembre de 2026. Además, eliminó a Vasco da Gama en las semifinales de la Copa Sudamericana.
Aunque cayó 1-0 ante el equipo brasileño en el partido de ida, en La Bombonera, Leandro Paredes lideró la reacción en el Maracaná: su equipo ganó 3-1 y selló el pase a la definición.