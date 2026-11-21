Con la presencia de cuatro colombianos en la final de la Copa Sudamericana, Boca Juniors y Atlético Mineiro buscarán la "Gran Conquista" en Barranquilla (REUTERS)

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto de la gran final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro.

El juego se disputará el 21 de noviembre de 2026 a partir de las 5:30 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Metropolitano de Barranquilla y se podrá ver a través de ESPN, Disney Plus Premium, de Dsports y de la aplicación de DGO.

Con la presencia de cuatro colombianos, el segundo torneo de clubes más importante del continente tendrá asegurada el grito de campeón de un jugador “Cafetero”.

El árbitro del partido será el uruguayo Andrés Matonte y en el VAR lo acompañará su compatriota Antonio García.

En Infobae Colombia podrá seguir todo lo que ocurra con Álvaro Montero y Sebastián Villa en Boca Juniors, además de las últimas novedades de lo que pase con Kevin Castaño y Matteo Cassierra en Atlético Mineiro.