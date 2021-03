La conmovedora sorpresa que Palito Ortega y Evangelina Salazar le prepararon a Juan Alberto Mateyko, luego de un año y medio sin ver a su hija

La emoción de Mateyko al reencontrarse con su hija después de dos años

La pandemia separó físicamente a muchas familias que, viviendo a la distancia, no pudieron verse dadas las restricciones por la extensa cuarentena. Sin embargo, en los últimos meses, poco a poco se fueron dando varias aperturas, entre ellas, la de los vuelos internacionales. Así fue el caso de Juan Alberto Mateyko, quien se reencontró con su hija Rosa, que vive en Barcelona, después de casi dos años.

El encuentro se dio de una manera muy especial, ya que todo se organizó a espaldas del recordado conductor de 74 años, que fue tomado por sorpresa. Todo comenzó mientras cenaba con su familia en el restaurante porteño La Stampa. “¿Estás bien del corazón, vos?”, le preguntan. “Si, muy bien”, responde él. “Mirá ahí”, le indican. Acto seguido, se da vuelta y ve a su hija. Sin poder ocultar su emoción, Mateyko agacha su cabeza, visiblemente conmovido. “¡Reaccioná!”, le dice su hija, y de atrás se escucha un voz que le dice: “Reaccioná porque nos morimos si te pasa algo”. En ese momento, se funden en un fuerte abrazo. Él quiere registrar el momento con una foto, pero Rosa lo único que quiere es disfrutar ese gran momento.

Todo quedó registrado en un video, que luego el protagonista publicó en su cuenta de Instagram. “Gracias Julie y Norbi Roman por esta noche de emociones. Ayer me llamo mi hija creyendo yo que lo hacia desde Barcelona”, escribió. Y agregó, haciendo partícipes de la sorpresa al cantante Ramón Palito Ortega y a su mujer, Evangelina Salazar: “Estaban todos complotados. @palitoortegaoficial #evangelinasalazar y de pronto apareció mi hija #ro. Emociones!!!”. Una de las personas que le comentó el video fue Solcito Fijo, la hija del mítico payaso, que también se dedica a la música para niños como su padre. “Me hicieron llorar!!!!! Que gran complot!!!”, redactó en la publicación.

Una foto del momento del reencuentro entre Mateyko y su hija

Hace días, en una entrevista con Pía Shaw en su programa radial El Espectador, el anfitrión del recordado ciclo La movida del verano había hablado sobre su situación sentimental. “No estoy más en pareja, pero me encanta la vida en pareja. Ahora bien, cuando la pareja no tiene sentimientos, la piel, eso que uno tiene que fomentar, es muy saludable tomar esa distancia”, había declarado. Además, anunció que pronto publicará un libro.

Éste no fue el único reencuentro que se dio entre padres e hijo en la farándula luego de las restricciones por el coronavirus. En octubre, Oriana Sabatini, que vive en Italia junto al futbolista Paulo Dybala, también sorprendió a sus padres y a su hermana Tiziana llegando de incógnito al país. “Después de diez meses volvimos a casa”, escribió en su cuenta de Instagram la hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini junto a un video y aclaró: “Ante cualquier duda sepan que estoy cumpliendo la cuarentena de quince días y llené todos los formularios y permisos para poder viajar y llegar a mi casa”.

Cathy también lo compartió y escribió: “Que emoción después de diez meses abrazarte. Ori volvió y a mí el corazón se me salía del cuerpo, no he parado de llorar ha pasado tanto desde la última vez que te vi hija, estoy súper emocionada. Te amo. Bienvenida a casa... (estará cumpliendo la correspondiente cuarentena de quince días y viajó con todos los permisos requeridos)”.





