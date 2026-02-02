Juan Alberto Mateyko sobre Julio Iglesias: “En 48 horas, prácticamente, han destruido una historia de 55 años”

Juan Alberto Mateyko habló sobre Julio Iglesias

Juan Alberto Mateyko habló públicamente sobre las denuncias de acoso y agresión sexual que involucran a Julio Iglesias, durante una entrevista en La Noche de Mirtha (El Trece).

“En 48 horas, prácticamente, han destruido una historia de 55 años”, lamentó el conductor de radio, quien mantiene un vínculo histórico con el artista español.

Consultado sobre su percepción de las denuncias, Mateyko expresó: “Es un tema muy difícil, muy complejo. Yo le dejé un mensaje. No puedo ser tan necio de decir, ‘ah bueno, ahora le pasó esto y ahora me lavo las manos, no lo conozco’. Es mentira, lo conozco y muy bien”, detalló en el programa.

“Yo he viajado mucho con Julio, he ido a Punta Cana… pero hace cuatro años bajó la cortina y no quiso hablar con nadie”, contó Mateyko

El conductor recordó que conoció a Iglesias en 1971 durante una entrevista y dijo que fue la persona a la que más veces entrevistó en su carrera. “Yo he viajado mucho con Julio, he ido a Punta Cana… pero hace cuatro años bajó la cortina y no quiso hablar con nadie”, contó al público argentino.

A pesar de la distancia reciente, Mateyko mencionó, que en 2024 Iglesias aún mantenía cierta comunicación afectuosa. “Hace dos años, me dejó un mensaje diciendo que me echaba de menos pero que estaba concentrado en el libro de su vida, que iba a sacar por Netflix”, relató el conductor.

La autobiografía, titulada “Intimidades”, tenía fecha de lanzamiento para mediados de 2025, aunque finalmente no se publicó. Además, existe una serie sobre la vida de Iglesias en producción, aunque Mateyko advirtió que, teniendo en cuenta el escándalo actual, estos proyectos podrían quedar en suspenso.

Juan Alberto Mateyko: “Susana salió a defenderlo y dijo que era un caballero”

Mirtha Legrand preguntó a Mateyko si tenía conocimiento directo del caso y sobre las expectativas judiciales. “Pero te doy mi palabra de honor que no sé absolutamente nada y quiero que todo esto, por el bien de todos, se esclarezca, como él mismo lo está pidiendo, a través de la Justicia”, afirmó.

Durante la entrevista también se abordó la defensa pública de Susana Giménez. Mateyko recordó que “Susana salió a defenderlo y dijo que era un caballero”, e insistió en la manera respetuosa en que Iglesias se comportó cada vez que compartieron encuentros familiares.

El conductor cerró el testimonio resaltando el difícil momento que vive el entorno de Julio Iglesias, marcado por la incertidumbre que afecta a su familia y a los proyectos personales del artista, mientras la Justicia avanza sobre los hechos denunciados.

Capítulo Susana

La diva de los telefonos hablo acerca de las denuncias que surgieron en las ultimas semanas contra el cantante (Video: Intrusos- America TV)

La defensa pública de Susana Giménez a Julio Iglesias tras las recientes denuncias de abuso sexual marcó un nuevo capítulo en el análisis social y mediático de las figuras consagradas del espectáculo. Abordada por el móvil de Intrusos de América TV, la conductora no solo reiteró la solidez de su amistad con el cantante, sino que destacó la “admiración y cariño” que le profesa desde hace más de cincuenta años, eludiendo pronunciarse sobre la veracidad de las imputaciones. “Siempre me da besos porque somos amigos hace cincuenta años. Jamás hablaré mal de Julio Iglesias porque es mi amigo. Lo amo, lo admiro, es un caballero”, expresó Giménez.

Al profundizar sobre las recientes acusaciones y consultada sobre su opinión en torno a la veracidad de estas versiones, Giménez mantuvo una postura de respaldo personal, pero sin entrar en controversias: “No, no, que ahí ya no me meto, pero Julio es un señor”, afirmó a Intrusos, marcando distancia de la polémica pero sin perder énfasis en su defensa de la imagen pública del artista.

Susana Gimenez, recibió en su living a Julio Iglesias y a Diergo Maradona

En otro pasaje del intercambio, la conductora volvió a insistir en el carácter y los hábitos de Iglesias, detallando: “Además, lo adoro y lo admiro y siempre juega con eso, me da besos. Yo conocía a la mujer, le dije: ‘Miranda, este me da besos todo el tiempo, vos sabés’. Ya sabés cómo es, vos sabés cómo es. Todo el mundo sabe cómo es Julio”.

El diálogo concluyó con la comunicadora argentina apelando a la complicidad y el humor, al afirmar con acento español: “Pues eso”, según recopiló el equipo de Intrusos. Con estas palabras, Giménez reafirmó su lealtad personal y la visión de caballero que sostiene sobre Iglesias, pero evitó sumarse al debate judicial más allá de su apoyo y afecto por el artista español.

Susana Giménez forzada a darle un beso a Julio Iglesias

La controversia que reavivó el caso sumó una nueva capa con la viralización de una entrevista televisiva de hace veintidós años entre Iglesias y Giménez. El registro, compartido en redes sociales, mostró el momento en que el cantante ingresó al estudio, sujetó el rostro de la conductora y la besó en vivo. La reacción quedó registrada ante las cámaras cuando Giménez buscó restar importancia al gesto: “Siempre me da beso”, expresó al aire.

La tensión aumentó cuando, luego de ese saludo inicial, Iglesias retuvo a la presentadora para un segundo beso, mientras ella intentaba distender la situación con una sonrisa. “Sabía que esto iba a pasar. No me quería poner brillo porque venía Julio, sabía que me iba a besar y después se lo dejo pegado a él”, bromeó Giménez en ese entonces, minimizando la escena frente a la audiencia.

La respuesta del cantante también sumó matices a la discusión: “Me cuesta mucho porque los besos que te doy en privado son más bonitos que los públicos y van a pensar que beso así de mal”, replicó Iglesias entre risas, de acuerdo con el archivo televisivo recuperado.