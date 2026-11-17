El rediseño de la Grieta del Invocador incluye modificaciones en el pozo del dragón, sectores de la jungla y accesos a las líneas.

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Riot Games anunció League of Legends: New Dawn, una actualización integral que renovará los gráficos, el cliente y distintos elementos jugables de League of Legends. El proyecto fue presentado mediante un teaser y afectará al MOBA en su conjunto, aunque el estudio todavía no informó cuándo estará disponible.

Una renovación comparable con la de 2014

El objetivo declarado de Riot Games es preparar su juego competitivo para los próximos años. Andrei “Meddler” van Roon, director de League of Legends, explicó en el video que el equipo quiere que el título “resista el paso del tiempo” y permanezca activo durante muchos años. Para conseguirlo, reconoció, deben cumplirse varias condiciones técnicas, visuales y jugables.

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Uno de los cambios principales será la modernización del cliente. Se trata del programa que los jugadores utilizan para iniciar el título, instalar actualizaciones, configurar partidas y acceder a sus diferentes apartados. Riot Games no mostró todavía su funcionamiento completo, pero confirmó que será reformado como parte de New Dawn.

La actualización también modificará la Grieta del Invocador, el mapa principal para las partidas de cinco contra cinco. Su última renovación gráfica de gran escala ocurrió en 2014, cuando Riot Games reemplazó buena parte de sus escenarios, texturas y elementos visuales. New Dawn fue presentada como una intervención de alcance similar o incluso superior.

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El punto de comparación resulta relevante porque League of Legends se lanzó en 2009 y ha recibido cambios constantes desde entonces. Sin embargo, pocas actualizaciones alteraron a la vez el aspecto del mapa, los modelos de personajes, el cliente y las opciones disponibles para controlar a los campeones. El teaser ofrece apenas un adelanto y deja sin explicar cómo se distribuirán estas modificaciones.

Campeones con nuevas rutas y un arte distinto

Riot Games promete “nuevas maneras de jugar” con cada campeón. Una de las secuencias muestra a Blitzcrank seleccionando lo que parece ser un árbol de maestrías específico llamado God Hand. Un árbol de maestrías es un menú ramificado de mejoras que permite orientar las capacidades del personaje hacia diferentes estilos. Después de elegir esa ruta, el robot aparece derrotando a un rival mediante golpes cuerpo a cuerpo.

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Otro fragmento presenta a Vayne atravesando un muro con un desplazamiento, una acción que actualmente no puede ejecutar de esa manera. Las imágenes sugieren que las nuevas opciones podrán alterar habilidades conocidas o habilitar comportamientos diferentes, aunque Riot Games todavía no detalló si todas estarán disponibles en los modos competitivos ni cómo serán equilibradas.

El cambio artístico alcanza a varios campeones, al campo de batalla y a jefes neutrales como el Barón Nashor y el Dragón Anciano. Los modelos enseñados tienen más detalles y una apariencia cercana a League of Legends: Wild Rift, la adaptación para dispositivos móviles estrenada en 2020.

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La comparación con Wild Rift surge especialmente por el diseño de los personajes, que en la versión móvil cuentan con modelos detallados para adaptarse a una presentación más moderna. El teaser no permite determinar si ese nivel visual se mantendrá durante las partidas completas ni cuáles serán los requisitos técnicos en PC.

League of Legends: New Dawn, Riot Games

Una recepción dividida y una fecha pendiente

Las primeras imágenes generaron respuestas diferentes entre los jugadores. El debate se concentra en la cercanía visual con Wild Rift y en el alcance de una modificación que cambiará elementos reconocibles desde hace años. Para una comunidad acostumbrada a distinguir rápidamente campeones, habilidades y peligros durante partidas competitivas, cualquier ajuste de modelos o efectos debe conservar una lectura clara de la acción.

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El anuncio llega después de que Riot Games comunicara el próximo cierre de League of Legends Classic, un modo que no logró mantener el interés esperado durante sus primeros tres meses. Según la información disponible, esa modalidad terminará en enero y muchos de sus usuarios ya regresaron a otras partes de League of Legends.

New Dawn seguirá un camino diferente: en lugar de recuperar una versión anterior, modificará la experiencia principal y sus sistemas actuales. Riot Games aún debe explicar el alcance de las maestrías, los posibles cambios de equilibrio y la transición al nuevo cliente. Por ahora, el estudio no indicó cuándo llegará la actualización ni cuándo podrá probarse.

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