Splatoon 3, de Nintendo.

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Nintendo lanzó la actualización 12.0.0 de Splatoon 3, disponible en Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. El parche modifica el rendimiento de distintas armas, revisa el sistema de emparejamiento competitivo e incorpora nuevas opciones de GameChat en la consola más reciente. También prepara una función experimental para entrar a Combates X junto a un amigo durante la temporada Chill 2026.

Ajustes para armas y partidas multijugador

Una parte central de la versión 12.0.0 está dedicada al equilibrio de las partidas. Nintendo modificó las características de varias armas principales, secundarias y especiales, con cambios sobre el daño, el consumo de tinta, los tiempos de recuperación, los radios de impacto y la resistencia de determinados ataques.

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El parche también reduce la influencia del movimiento del jugador sobre la distancia recorrida por los disparos de los lanzadores. En términos prácticos, desplazarse al momento de disparar tendrá menos peso sobre el alcance final de esos proyectiles, lo que busca entregar resultados más consistentes durante los enfrentamientos.

Algunas armas especiales ahora requieren una cantidad diferente de puntos para activarse. Estos puntos se acumulan al cubrir el escenario con tinta, por lo que subir o bajar el requisito afecta la frecuencia con la que cada jugador puede utilizar su habilidad especial durante una partida.

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Los cambios alcanzan a diferentes modos competitivos. En los desafíos, el cálculo del Poder de desafío fue modificado para facilitar su aumento mediante victorias. Cuando dos participantes tengan resultados similares, aquel que acumule más triunfos recibirá una puntuación final superior.

Nuevos equipos en Combate caótico y Combates X

El sistema de emparejamiento de Combate caótico (Serie) fue revisado para encontrar partidas con mayor rapidez y reducir las diferencias de habilidad y equipamiento entre los dos equipos. La actualización elimina la posibilidad de continuar con los mismos compañeros después de cada encuentro: al iniciar otra partida, el sistema volverá a formar los grupos.

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Esta decisión puede reducir la continuidad de un equipo que haya funcionado bien, pero permite recalcular la distribución de jugadores en cada búsqueda. El objetivo indicado en las notas del parche es evitar formaciones demasiado desiguales y acortar los tiempos necesarios para completar una sala.

Combates X recibirá una opción para participar junto a un amigo en un grupo de dos personas. La función será incorporada de manera experimental durante Chill 2026 y conservará el requisito habitual de ocho participantes. Si uno de los equipos incluye una pareja, el rival tendrá la misma cantidad de jugadores agrupados para mantener condiciones equivalentes.

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Antes de formar una pareja, ambos usuarios deberán completar las rondas necesarias para calcular su Poder X, el valor utilizado para estimar el nivel competitivo en cada modo. Quienes tengan 2000 puntos o más solamente podrán agruparse con jugadores que también hayan alcanzado esa cifra. Los participantes ubicados entre los 2000 mejores estarán sujetos a restricciones propias para elegir compañero.

Las ganancias y pérdidas de Poder X serán menores cuando se juegue en pareja que al competir en solitario. Nintendo también advierte que la búsqueda podría tardar más según las condiciones del grupo, ya que el sistema necesitará encontrar otra pareja compatible y distribuir a los ocho jugadores de manera equilibrada.

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Splatoon 3, de Nintendo.

GameChat amplía sus opciones en Nintendo Switch 2

La versión 12.0.0 agrega accesos a GameChat mientras un grupo juega partidas normales, combates privados o Salmon Run en Nintendo Switch 2. Antes de entrar en el estado de preparación, los usuarios podrán pulsar hacia la derecha en la cruceta para abrir la función e invitar a sus amigos.

En los combates privados, la opción aparecerá antes de seleccionar el escenario y el modo. También será posible sumar más participantes aunque la conversación ya haya comenzado. Las invitaciones estarán limitadas a personas registradas en la lista de amigos, por lo que no se podrán incorporar jugadores desconocidos desde una sala pública.

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Splatoon 3 fue publicado originalmente en 2022 como la tercera entrega principal de la serie de acción multijugador. Desde entonces recibió contenido descargable, entre el que se encuentra La cara del orden, además de parches dedicados al funcionamiento en línea y a sus sistemas competitivos.

Nintendo confirmó que la próxima actualización volverá a centrarse en ajustes de equilibrio para el multijugador. Los cambios específicos de cada arma incluidos en la versión 12.0.0 pueden consultarse en las notas oficiales del parche.

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