Moria Casán fue homenajeada en la Legislatura porteña: las fotos de los famosos en su gran reconocimiento
Sofía Gala, Marcelo Polino, José María Muscari, Ángel de Brito, Leticia Brédice, sus nietos y su pareja Pato Galmarini acompañaron a la diva durante el reconocimiento
Moria Casán fue distinguida como Personalidad Destacada de la Cultura en la Legislatura porteña
16 Nov, 2026 07:28 p. m. EST
Sofía Gala junto a su novio, el músico Fermín Martínez, y los nietos de la diva, Helena Tuñón y Dante Della Paolera en un día especial para La One Moria Casán durante el homenaje que le brindó la Legislatura porteña por su extensa carrera Moria Casán junto al diputado Pablo Donati y la diputada Sandra Rey, Galo Sotto, Gustavo Méndez, Valeria Ambrosio y su nieto, Dante Della Paolera Nora Cárpena, íntima amiga de Moria Casán y compañera en Brujas, la legendaria obra teatral Sofía Gala junto a Pato Galmarini, pareja de Moria Galo Sotto, Gustavo Méndez, Federico Seeber, Liliana Parodi y Nora Cárpena fueron algunas de las muchas figuras que se reunieron en torno a Moria María Fernanda Callejón fue una de las figuras del espectáculo presentes en la ceremonia Moria Casán junto al diputado Pablo Donati y la diputada Sandra Rey La Legislatura porteña distinguió la carrera de Moria Casán en televisión, teatro y su serie en Netflix La diva junto al diputado Pablo Donati, la diputada Sandra Rey y la directora del Palacio Libertad, Valeria Ambrosio Edith Hermida, presente en la distinción a Moria Casán Moria Casán fue acompañada por su hija, Sofía Gala, en la Legislatura porteña, y sus nietos Helena y Dante La conductora fue homenajeada por una trayectoria que atraviesa varias generaciones del espectáculo argentino Emocionada, Moria Casán habló de sus proyectos y de su vínculo con el público argentino El ex jefe de Gobierno porteño Jorge Telerman y la diputada Sandra Rey, en el homenaje en la Legislatura El doctor Guillermo Capuya, entre los asistentes Lucía Miranda, en el salón El diseñador Benito Fernández fue uno de los primeros en llegar a la Legislatura Liliana Parodi, otra de las presencias que Moria agradeció La artista agradeció el homenaje y reafirmó su deseo de seguir trabajando para el público Sofía Gala Castiglione junto a su novio, Fermín Martínez, que presentó en 2023 Leticia Brédice apostó por un vestido floreado para el especial momento de la diva en la Legislatura Pampa Mónaco, presente en el homenaje La diputada Sandra Rey y el diputado Pablo Donati, junto a Moria José María Muscari, director y amigo de Moria, entre los presentes Juliana Moreno, de Netflix, y Javier Van de Couter, director de la serie, reciben la distinción Gustavo Moro, el famoso transformista que imita a Moria Casán, irrumpió con mucho humor en la ceremonia Leticia Brédice, Marcelo Polino y Ángel de Brito dijeron presente “La One” celebró la distinción acompañada por familiares, amigos y figuras del espectáculo. En primera fila estuvieron Pato Galmarini, Sofía Gala y sus nietos Helena y Dante Moria, risueña con Nora Cárpena, María Fernanda Callejón y Leticia Brédice César Carozza, abogado de Moria, presente en la Legislatura Valeria Ambrosio, directora del Palacio Libertad, leyó su “cartita” para Moria Carlos Rottemberg participó del evento que distinguió a Moria Casán por su aporte al espectáculo Pato Galmarini y Sofía Gala, hablando en la primera fila de la ceremonia Gustavo Moro, divertido caracterizado como La One Opy Morales, en la Legislatura para acompañar a Moria Moria posa con la declaración que la nombra personalidad destacada de la Cultura de la Ciudad Moria Casán agradeció el reconocimiento y destacó el respaldo unánime de los legisladores Nazarena Di Serio, presente en la Legislatura Pampito Perelló y Pochi de Gossipeame, en el acto Federico Seeber, compañero de Moria en su programa de Eltrece Stefy Xipolitakis, antes de ingresar al salón de la Legislatura Coco Fernández junto a los invitados a la ceremonia para distinguir a Moria Amalia Díaz Guiñazú, entre los invitados de la Legislatura El periodista Héctor Maugeri, presente en el homenaje Marcelo Polino, otro de los amigos que Moria agradeció desde el escenario Pato Galmarini, pareja de Moria desde hace cinco años, acompañó a la homenajeada Sofía Gala Castiglione, junto a sus hijos Dante Della Paolera y Helena Tuñón y a su novio, Fermín Martínez Leticia Bredice, actriz, presente en el homenaje Ángel de Brito, uno de los amigos que Moria nombró en su discurso Moria Casán recibió el reconocimiento por unanimidad por su trayectoria en televisión, teatro y ficción Valentina Salezzi, entre los invitados
Fotos: Gustavo Gavotti /RSFotos