La reacción de Tini Stoessel al anunciar su debut como headliner de Lollapalooza: "Mi primera vez"

La reacción de Tini Stoessel tras anunciar que formará parte de Lollapalooza 2027

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Tras su gira internacional de Futttura, y los preparativos para su casamiento, Tini Stoessel mostró su emoción por formar parte del line up de Lollapalooza Argentina 2027, cuya próxima edición se realizará en marzo en el Hipódromo de San Isidro. La cantante anunció su participación a través de sus redes sociales, donde celebró que será su debut en el festival.

En la primera de las stories que la cantante compartió con sus 21 millones de seguidores se podía observar el line up completo del evento, que también incluye a Travis Scott, The Killers, David Guetta y Queens of the Stone Age, entre otros nombres. “Mi primera vez en Lolla”, escribió la joven junto a la publicación, acompañada por emojis.

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Después del anuncio, la intérprete publicó un video en el que aparecía sin maquillaje, sonriente y con una mano sobre el rostro, sin poder creer lo que estaba viviendo. Además, difundió el enlace para la compra de entradas para el encuentro musical. Como si fuera poco, musicalizó el video con la canción “Cupido” e hizo énfasis en la letra: “Pero este amor esclavo es difícil de olvidar. Buenos Aires. Yo nunca voy a olvidarme de tu amor”.

La noticia generó reacciones inmediatas entre los seguidores de la artista. En X, varios usuarios destacaron su incorporación a Lollapalooza Argentina y bautizaron su presentación como “Tinipalooza”.

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El mensaje de Tini Stoessel tras la revelación del line up de Lollapalooza 2027 (Instagram)

“No puedo amarte tanto Tini Stoessel” y “Tini, una vez más te debo mi salud mental” fueron algunos de los mensajes que circularon en la plataforma. Otros comentarios se refirieron a la carrera de la cantante y a la expectativa por su actuación en el festival.

Parte de las publicaciones también mencionó su vínculo con su padre, Alejandro Stoessel, a partir de interpretaciones de usuarios sobre cambios personales y profesionales de la artista. Esas expresiones no fueron comentadas públicamente por la cantante.

La confirmación llega mientras Tini Stoessel mantiene una alta exposición pública por asuntos de su vida personal y por los preparativos de su casamiento con el futbolista Rodrigo De Paul.

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Lali Espósito integraría la lista de invitadas al casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, previsto para el 19 de diciembre. La información fue dada a conocer por el periodista Ángel de Brito durante una transmisión de Bondi Live, luego de una consulta de un usuario.

El festival Lollapalooza Argentina contará con la presencia de Travis Scott, The Killers, David Guetta y Queens of the Stone Age

“Hola Ángel, ¿sabés si a Lali la invitaron al casamiento de Tini?”, le preguntaron al conductor. De Brito respondió: “Sí, se invitaron, ahora que son amiguis se invitaron las dos”, en alusión a un gesto que, según sus palabras, sería recíproco entre las cantantes.

La versión se conoce después de que Espósito y Stoessel compartieran escenario por primera vez el 26 de septiembre, en el recital que la intérprete de “Fanático” ofreció en el estadio de River Plate como parte de la gira No vayas a atender cuando el demonio llama.

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Durante el espectáculo, las artistas interpretaron “Like a Virgin”, de Madonna, con una puesta que remitió a la actuación de la estadounidense junto a Britney Spears y Christina Aguilera en los MTV Video Music Awards de 2003. Ambas aparecieron vestidas de novia, una referencia a sus respectivos casamientos.

Tini Stoessel anunció su debut en el festival Lollapalooza Argentina 2027, que se desarrollará en el Hipódromo de San Isidro

Más tarde se sumó Marilina Bertoldi y recreó el beso que protagonizaron las tres artistas en aquella presentación de 2003. La escena también evocó el llamado “Chape Tour”, asociado a la gira Disciplina de Lali, y recibió aplausos y gritos del público.

Al terminar la canción, Espósito se dirigió a su invitada desde el escenario: “Fuerte ese grito, che. Y qué placer decir: ‘Bienvenida al demonio’. Tini con nosotros. Gracias a vos”.

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Stoessel respondió con un mensaje de agradecimiento: “Me emociona estar acá. Para mí es algo muy fuerte. Te mandé millones de audios, todo, lloré, todo. Para mí es un honor estar al lado tuyo, acompañándote. Verte trabajar desde tan pequeña y ver todo lo que lograste”.