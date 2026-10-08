Lollapalooza Argentina 2027: Travis Scott, Charli XCX y TINI encabezan el line up

La 12a edición de Lollapalooza ya tiene los artistas confirmados

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La espera terminó y los rumores y especulaciones ya son asunto del pasado. Lollapalooza Argentina 2027 ya confirmó el line up con un listado de artistas que resume lo mejor de la escena nacional e internacional. En la duodécima edición del festival, Travis Scott, Charli XCX, The Killers, TINI, David Guetta, Queens of the Stone Age, The Neighbourhood, Rawayana, Fontaines D.C. y Sombr encabezan la primera línea del cartel.

La cita será los días 12, 13 y 14 de marzo de 2027 en el Hipódromo de San Isidro, el escenario que desde hace más de una década se convirtió en el epicentro de la música, el arte, la gastronomía y las experiencias que definen a un evento que ya adquirió su sello propio en el país sin perder su esencia itinerante y alternativa.

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Travis Scott actuará por tercera vez en Argentina tras sus visitas de 2022 y 2024 ( Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Charli xcx en su concierto en Lollapalooza Chicago 2026, el show que traerá a Buenos Aires (Crédito: Henry Redcliffe)

Con producción de DF Entertainment, la decimosegunda edición del festival más importante del calendario argentino vuelve a desplegar el ADN ecléctico que es su sello, con una programación que reúne figuras consagradas y algunos de los nombres que están definiendo el presente de la música global. El pop, el rock, el hip hop y la electrónica vuelven a encontrarse en un cartel que también reserva un lugar destacado para el talento local.

Cinco nombres encabezan la grilla de 2027

Al frente de esta edición estarán Travis Scott, Charli XCX, The Killers, TINI y David Guetta, cinco artistas de enorme peso que lideran una nueva entrega del festival. En su tercera visita al país, Travis Scott llega como una de las figuras determinantes del hip hop y el rap global y será una de las grandes atracciones en San Isidro. Por su parte, con su álbum Music, Fashion, Film, Charli xcx revalidó sus credenciales y su fortaleza rockera en el pop contemporáneo, tal como lo documentó su actuación en Lollapalooza Chicago 2026. Y desde Las Vegas, The Killers, presentará un repertorio que reúne algunos de los grandes himnos del rock en lo que va del milenio.

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Tini Stoessel durante la etapa latinoamericana del concepto FUTTTURA, el espectáculo que llevará al Hipódromo de San Isidro

A ellos se suma Tini Stoessel, la artista argentina que se convirtió en figura central del pop y llega tras la expansión internacional de FUTTTURA, el proyecto con el que recorrió distintas etapas de su carrera y agotó fechas a ambos lados del Atlántico. Completa el quinteto principal David Guetta, referente de la electrónica global, que continúa llevando sus shows a escala de estadio tras el despliegue de The Ultimate Monolith Show.

Queens of the Stone Age regresa al país después de nueve años

La primera línea se completa con Queens of the Stone Age, que vuelve a la Argentina después de nueve años, y The Neighbourhood, de regreso con su cruce de rock alternativo y pop oscuro. También forman parte Rawayana, la banda venezolana en plena expansión internacional, y Fontaines D.C., una de los grupos esenciales del rock contemporáneo que llevará al festival la intensidad que la consolidó como fenómeno en vivo.

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David Guetta, figura absoluta de la electrónica mundial

The Killers durante su show en la final de la Champions League 2026 (REUTERS/Andrew Boyers)

Cierra ese grupo Sombr, una de las revelaciones del pop de los últimos años, que visitará el país por primera vez para interpretar en vivo temas como “Back to friends” y “Undressed”. El neoyorquino fue otro de los números destacados en la edición principal del festival realizada entre julio y agosto en el Grant Park de Chicago.

The Prodigy, RAYE y Dominic Fike completan el segundo tramo del cartel

El resto del lineup confirma que hay mucho más para descubrir. The Prodigy, leyendas de la electrónica británica, llevarán al Hipódromo su combinación de rave, punk y breakbeat. Dominic Fike llegará con “How to Quit Smoking”, su tercer disco, previsto para fines de este octubre, mientras que RAYE, una de las voces británicas más celebradas de los últimos años, se presentará con su segundo álbum, THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE. En tanto, Cage the Elephant volverá con la potencia elegante de su rock alternativo.

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El line up de Lollapalooza Argentina 2027

También formarán parte de la grilla Leon Bridges, con su mirada contemporánea sobre el soul y el R&B; Lola Young, una de las voces que renovaron el pop británico, y Geese, protagonistas del nuevo impulso del rock neoyorquino. La electrónica tendrá además un recorrido propio con Four Tet, Marlon Hoffstadt, Boys Noize, Sammy Virji, Tiga, Carlita y Ninajirachi, entre otros nombres.

La escena argentina atraviesa toda la programación

El talento local tendrá una presencia que recorre toda la grilla. Además del debut de TINI en Lollapalooza en lo más alto del cartel, Dillom llegará con La Nueva Violencia, su tercer álbum, una mutación artística que profundiza su alejamiento del trap y abre el juego hacia el post-punk, el rock, la new wave y la electrónica.

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Dillom regresa a Lollapalooza esta vez con las canciones de La Nueva Violencia

Usted Señalemelo llevará al festival Términos & Condiciones, su cuarto álbum y el giro más electrónico de su carrera, en el que el trío cruza synth pop, experimentación y pulso de pista. Se suman K4OS, representante de una nueva generación del pop local, y Un Poco de Ruido, el fenómeno que renovó la conversación alrededor de la cumbia argentina.

Completan la nómina nacional Broke Carrey, Juana Rozas, Lolu Menayed, enzocerobulto, Mateo Dufour, Juan Hansen, Zé Pequeña, Sofia Mora y Las Sombras, entre otros artistas que reflejan la diversidad de la música hecha en el país.

El lineup completo de Lollapalooza Argentina 2027

Travis Scott, Charli XCX, The Killers, TINI, David Guetta, Queens of the Stone Age, The Neighbourhood, Rawayana, Fontaines D.C., Sombr, The Prodigy, Dillom, Malcolm Todd, Geese, Cage the Elephant, Dominic Fike, RAYE, Lola Young, Slayyyter, Adéla, Un Poco de Ruido, Marlon Hoffstadt, Four Tet, Angèle de Poitrine, Tomora, K4OS, Leon Bridges, Usted Señalemelo, Boys Noize, Snow Strippers, Carlita, Sammy Virji, Ninajirachi, Julia Wolf, Die Spitz, Yorghaki, The Avalanches, Rivo, Boy Harsher, Mateo Dufour Live, Amaia, Midnight Generation, Mind Enterprises, Ayybo, Juan Hansen Live, Violet Grohl, Ela Taubert, enzocerobulto, Juana Rozas, Francisca Valenzuela, Broke Carrey, Princesa Alba, Lolu Menayed, Folgar, Tiga, Santos Bravos, Daniela Spalla, Kchiporros, Natalia Lacunza, Zé Pequeña, Sofia Mora, Dandára, Joaco Burgos, Ara, Palo, Fabrizio, Mai Lawson, Hana Fox, Varese, Sol Porro, Hellolola, Molle, Pato Mallet, Las Sombras y La Ramona.

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Ahora resta saber cuál será la grilla día por día para disfrutar de cada propuesta en los múltiples escenarios que ofrece el predio. Cabe mencionar que los abonos para Lollapalooza Argentina 2027 continúan a la venta de forma exclusiva a través de AllAccess, con la posibilidad de abonar en hasta seis cuotas sin interés con tarjetas Santander Visa.