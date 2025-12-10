Teleshow

La emoción de Mica Viciconte por el logro de su hijo Luca: “Ojalá que el deporte te acompañe siempre”

La panelista compartió su felicidad ante la meta que alcanzó el niño de 3 años y medio, fruto de su relación con Fabián Cubero

Luego de varios meses probando las clases de taekwondo, Mica Viciconte celebró el entusiasmo de su hijo Luca por practicar dicha arte marcial y obtener su cinturón amarillo (Instagram)

El día a día de Mica Viciconte y Fabián Cubero suele volverse una vidriera de vida real en redes sociales. Allí, entre posteos lúdicos y pequeños relatos cargados de cariño, la pareja muestra el detrás de escena de su vida familiar y la crianza de Luca, su hijo de apenas tres años que en poco tiempo logró transformarse en el centro de atención y orgullo familiar. Esta vez, Mica eligió volcarse al plano de “mamá emocionada” y celebró con todos sus seguidores el cierre deportivo del pequeño, festejando un logro clave en su vida: la obtención de la cinta amarilla en taekwondo.

A través de su cuenta de Instagram, la panelista de Ariel en su Salsa (Telefe) compartió un video resumen que reflejó la evolución y el entusiasmo de Luca en las clases de arte marcial. Ataviado con su uniforme blanco, el niño practicaba cada postura, movimiento de brazo y patada, siguiendo las instrucciones de su profesor, Juan Cruz. Las imágenes registraron tanto la concentración en los ejercicios como la complicidad y alegría compartida en cada clase. El broche de oro llegó con el momento esperado: la entrega de la cinta amarilla, símbolo de avance y reconocimiento a los meses de esfuerzo y disciplina.

Junto al video, Mica escribió un mensaje repleto de espíritu maternal y enseñanzas: “Primer año de Taekwondo para Luca, junto a su profe. El Taekwondo es una disciplina que enseña mucho más que patadas y movimientos: les da a los chicos respeto, concentración, límites, confianza y disciplina. Aprenden a escuchar, a esforzarse, a trabajar en equipo y a superarse día a día. Y eso es lo que más me emociona: verte crecer, aprender y disfrutar. Tenés solo tres años y hoy pasaste de cinturón blanco a amarillo, gracias a tu constancia, tus ganas y tu manera tan pura de ponerle corazón a todo”.

El pequeño Lucas junto a
El pequeño Lucas junto a su profesor de taekwondo, Juan Cruz, luego de ganar el cinturón amarillo

Estoy orgullosa como mamá. Orgullosa de tu trabajo, de tu energía, de cómo te animás a cada clase y de cómo, paso a paso, vas construyendo algo lindo para vos. Ojalá que el deporte siempre te acompañe y te haga tan feliz como hoy. Te amo hijo y siempre voy a estar alentando cada uno de tus logros”, cerró Viciconte, con palabras de aliento que resonaron entre familiares, colegas y seguidores en la publicación.

No tardaron en aparecer los mensajes felicitando a Luca y celebrando el ejemplo y la motivación de su familia. “Hermoso Luquita. Es tan habilidoso como los papis”; “Es un genio ese nene”; “Estás formando un mini deportista”; “Se nota que le apasiona ese deporte”; “Es un orgullo para sus papás”, sumaron usuarios en los comentarios, reflejando el clima de reconocimiento y alegría que generó el video.

El taekwondo y los deportes no son la única fuente de orgullo para Mica. En septiembre, la influencer ya había compartido su emoción por el debut artístico de Luca en el jardín de infantes, donde se puso el traje de astronauta para su primer concierto. “Su primer concierto en el jardín. Un recuerdo que me llena de orgullo y amor. Así vivimos cada momento”, relató, recopilando fotos y videos del evento. En las imágenes, Luca posaba con su carita pintada de estrellitas, rodeado de amigos y sumando una anécdota más al álbum familiar que construyen Mica y Fabián.

El tierno debut artístico de
El tierno debut artístico de Luca en el jardín de infantes (Instagram)

La vida cotidiana de Viciconte y Cubero, más allá del espectáculo y la pantalla, se transforma así en una galería de instantes cotidianos donde el sostén y el aliento se hacen protagonistas. El camino de Luca recién comienza, pero sus padres ya celebran cada pequeño logro como un triunfo propio, apostando a construir desde el deporte, el juego y el amor un espacio donde crecer y aprender sea tan importante como disfrutar.

De esta manera, la familia Viciconte-Cubero volvió a mostrar que la felicidad muchas veces se encuentra en los ritos simples, en el aplauso a tiempo y en esa sonrisa de un hijo orgulloso de sí mismo. Y en el relajado contexto de fin de año, nada mejor que una cinta amarilla y un abrazo compartido para cerrar el 2025 celebrando el esfuerzo y los sueños grandes, desde pequeños.

