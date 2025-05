El hijo de Fabián Cubero y Mica Viciconte se cayó de un sillón y el video generó preocupación: “Fue solo un susto”

Mientras disfrutaba del tiempo en familia, el pequeño cayó de espaldas y preocupó profundamente a sus padres (Video: Instagram)

Un momento de distracción, un gesto inocente y un golpe que pudo haber terminado mal. Así fue el tremendo susto que vivieron Fabián Cubero y Mica Viciconte con su hijo en común, Luca, quien está a días de cumplir tres años. El pequeño se cayó de espaldas mientras estaba en el sillón del living y todo quedó registrado por las cámaras de seguridad de su casa en Nordelta.

Fue la propia Mica quien decidió compartir el video del momento en sus redes sociales. No para exponer el accidente, sino para concientizar sobre los riesgos cotidianos que existen en los hogares con chicos pequeños. “Fue solo un susto. Nunca él se había sentado ahí; después de este golpe no se sienta más”, escribió en una historia de Instagram junto a la grabación que muestra cómo Luca se recuesta hacia atrás, sin notar que no había respaldo, y cae al vacío con una vuelta en el aire.

La secuencia mostró todos los detalles de lo ocurrido: el nene se salva por centímetros de golpearse la nuca contra un banco de madera. En apenas segundos, tanto Mica como Fabián reaccionan y corren a levantarlo. El pequeño, asustado y adolorido, se lleva las manos a la cabeza y rompe en llanto, mientras sus padres lo contienen.

Mica intentó llevar tranquilidad a sus seguidores tras la caída de su hijo

“Los accidentes pasan, pero quizás buscar equipar la casa con pequeñas cosas: puerta de seguridad, protectores en enchufes y esquinas”, escribió Viciconte. “Lamentablemente, son cosas que ocurren en un abrir y cerrar de ojos. Y el banco logró que no caiga de una; fue una especie de roll”, agregó, detallando que por suerte el golpe no fue directo.

A los pocos minutos del accidente, la panelista de Ariel en su salsa (Telefe) compartió otra imagen: una foto de Luca ya más tranquilo, con una cinta de papel en la frente y mirada seria. “Lo más importante es que él está súper bien. Como dije, fue un susto. Automáticamente, hablamos con su pediatra y seguimos los pasos de él”, explicó. “Esta foto fue a los tres minutos de caerse. Él se pegó una cinta y dice que ahora está bien. Gracias a Dios fue solo un susto”.

El episodio llevó a Viciconte a reflexionar públicamente sobre la maternidad. Y su mensaje tocó una fibra sensible: “Uno de mis mayores miedos como mamá es que a mi hijo le pase algo. Es inevitable… Queremos estar las 24 horas al lado de ellos, cuidándolos, protegiéndolos de todo. Pero la realidad es que no siempre se puede, y eso también está bien”. Con palabras sentidas, habló del dolor de verlos lastimarse: “Los chicos se caen, se golpean, se lastiman… y aunque nos duela más a nosotras que a ellos, es parte de crecer. Como mamás hacemos lo mejor que podemos con todo el amor del mundo”.

Tras el susto que vivió con el pequeño, su madre reflexionó sobre su rol en las redes

Y dejó un mensaje para otras madres que atraviesan situaciones similares: “A todas las mamás que sienten culpa o miedo, les digo: tranquilas, no estamos solas y lo estamos haciendo bien. Nuestros hijos no necesitan madres perfectas, necesitan madres presentes, con amor, con errores y con ganas de aprender cada día”.

Esta no es la primera vez que Luca pone a prueba los reflejos de sus padres. El año pasado, la pareja había compartido otra situación alarmante que vivieron mientras el nene dormía en su cuna. En aquella ocasión, el pequeño se puso de pie y logró escalar las barandas, hasta que terminó cayendo hacia el exterior. Por suerte, Fabián Cubero, que descansaba en el piso justo al lado, logró atraparlo en el aire, evitando una caída de mayor gravedad. “Un pequeño susto que gracias a Fabián no pasó a mayores”, escribió Mica por entonces, junto al video del momento.

“Estuvimos enero en Mardel y por 40 días durmió en la practicuna”, explicó. “Al regresar a Buenos Aires esa noche volvió a dormir en su cuna después de tantos días, pero ya era hora de hacer un cambio a una cama o estaba la opción de abrir la cuna, ya que sabe subir y bajar sin problema... Crecen muy rápido”, reflexionó. Y agregó una advertencia para otras familias: “Esto lo subo a modo de prevención, que a veces uno cree que no se cuelgan los niños o no saltan, y ellos prueban todo el tiempo”.

El año pasado, Luca asustó a su padre al tirarse desde la cuna (Instagram)

El episodio no pasó a mayores y Luca se encuentra en buen estado. A través de sus redes, Mica compartió las imágenes como una forma de advertencia sobre los cuidados que deben tenerse en el hogar cuando hay niños pequeños. También aprovechó la ocasión para reflexionar sobre la maternidad y llevar tranquilidad a otras madres que puedan atravesar situaciones similares.